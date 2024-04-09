В Нижнем Тагиле родственница 83-летней пенсионерки пыталась забрать у неё квартиру, оформив вместо завещания договор дарения

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд добилась признания недействительным договора дарения и восстановила права 83-летней пенсионерки на принадлежащую ей квартиру.

«Основанием для обращения в суд послужил тот факт, что родственница пенсионерки, осуществлявшая за ней уход, воспользовалась доверительным отношением и ввела заявительницу в заблуждение: под видом завещания заключила договор дарения квартиры, принадлежащей заявительнице и являющейся её единственным жильём. Пенсионерка, в свою очередь, в силу возраста, проблем со зрением, а также юридической неграмотности подписала договор дарения, при этом намерения отчуждать своё имущество не имела», — сообщили АН «Между строк» в ведомстве.

Решением Дзержинского районного суда, оставленным без изменения Свердловским областным судом, требования прокурора удовлетворены в полном объёме. В регистрационные документы на спорное жилое помещение внесены изменения, квартира возвращена в собственность пожилой женщины.