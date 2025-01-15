В Нижнем Тагиле родителям с детьми пришлось спасаться от огромной собаки за забором детского сада 

Накануне, 14 января, в Дзержинском районе Нижнего Тагила около школы № 38 на улице Зари, 46б, местные жители заметили крупную кавказскую овчарку, свободно разгуливавшую возле детского сада. Родители и дети были вынуждены укрыться за забором сада, опасаясь нападения собаки. Как сообщают очевидцы, этот пёс давно стал угрозой для всего района.

Подписчики группы «Инцидент Нижний Тагил» поделились видеозаписью случившегося и отметили, что собака проявляет открытую агрессию к людям. Животное всегда без поводка и намордника и регулярно находится на «самовыгуле», а его владельцы живут в частном доме на улице Гайдара. Несмотря на многочисленные просьбы соседей ограничить свободу передвижения собаки, те продолжают игнорировать требования о содержании питомца. Жители боятся, что хозяева собаки рассчитывают остаться безнаказанными даже в случае серьёзного инцидента, например, укусов или более трагических последствий.

«На видео — это наш детский сад. Как видите, родители с маленькими детьми не могут ни выйти, ни зайти, так как собака просто ни с того ни с сего кидается на всех людей. Видимо, хозяевам не просто наплевать на своего питомца, но и на общественные нормы, на людей, на маленьких, беззащитных детей», — рассказывают очевидцы.

Кроме того, по району бродит стая из восьми крупных собак, которые представляют опасность для людей. Однако, несмотря на многочисленные жалобы, ситуация остаётся без внимания властей. Местные жители призывают полицию Нижнего Тагила вмешаться и принять меры для обеспечения безопасности детей и взрослых.