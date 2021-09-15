В Нижнем Тагиле родители жалуются на оголённые провода фонарей на детской площадке

Сегодня, 15 сентября, на набережной Тагильского пруда родители, гуляющие с детьми, обнаружили фонарный столб, у которого не было крышки, защищающей проводку. Серьёзное нарушение техники безопасности одна из мамочек зафиксировала на видео.

«Мы каждый день здесь гуляем, и вчера именно здесь с фонарями всё было в порядке. А сегодня у меня дочь как только увидела, то сразу побежала и захотела всё потрогать, но я, конечно, её остановила», — рассказала одна из мам.

За комментариями редакция АН «Между строк» обратилась в пресс-службу мэрии Нижнего Тагила. Там приняли информацию к сведению и пообещали сообщить о проблеме в компанию «Горсвет-НТ», которая обслуживает светильники.