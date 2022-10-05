В Нижнем Тагиле родители-заводчане пожаловались на закрытие детского дворового клуба

В Нижнем Тагиле родители воспитанников детского клуба «Эдельвейс» на Вагонке опасаются его возможного закрытия. Как рассказали АН «Между строк» мамы двух воспитанников, ранее в городских СМИ появилась информация о планах мэрии открыть в клубе новый кванториум, а существующие кружки закрыть.

В сентябре в Политехнической гимназии на Гальянке открылся первый кванториум для изучения естественных наук. Там же мэр Владислав Пинаев объявил о планах открыть в следующем году ещё один центр в лицее № 39. Но после этого появилась информация о том, что кванториум будет располагаться в клубе «Эдельвейс» на улице Пихтовой, 12а.

Детский клуб является муниципальным и относится к Дзержинскому дворцу детского и юношеского творчества. Сегодня там занимаются около 200 ребят.

«Для наших детей клуб как второй дом, куда они с удовольствием спешат после школьных занятий. Педагоги помогают детям раскрыть свой потенциал, развить творческие способности и не только. На портале TagilCity вышел материал, в котором нет ни единого упоминания о клубе, как будто педагогического коллектива и наших детей просто не существует. Но мы есть, и мы не согласны», — рассказала АН «Между строк» мама одного из воспитанников.

В клубе работают пять преподавателей дополнительного образования с большим педагогическим стажем. Здесь проводятся занятия по фитнесу, танцам, техническому моделированию, вокалу, музыкальной ритмике. Воспитанники занимаются по программам спортивной, художественной, гражданско-патриотической направленности, а также посещают занятия по декоративно-прикладному творчеству. В клубе обучаются дети от 4 до 17 лет.

Директор Дзержинского дворца детского и юношеского творчества Оксана Артёмова рассказала журналисту АН «Между строк», что зданию необходим ремонт, однако пока клуб закрывать не будут. При этом родителям на собрании директор дворца, к которому относится «Эдельвейс», сообщила обратное, заявив, что учреждение в дальнейшем переформатируют под кванториум.

«Мы, родители, не против новых технологий, но только не за счёт наших детей и педагогов. Возможно, есть другие пустующие здания, почему нельзя использовать их? Парадоксально, но под организацию кванториума в помещении клуба и ремонт самого помещения деньги нашлись легко — видимо, потому, что это федеральный проект», — говорит мама воспитанницы клуба.

Директор дворца, по словам родителей, заверила их, что педагоги и дети смогут продолжить занятия в других организациях дополнительного образования Дзержинского района, но родители с таким раскладом не согласны. Большинство из них работают на «Уралвагонзаводе» в 12-часовую рабочую смену, поэтому людям удобно приводить или самостоятельно отправлять детей в дворовый клуб «Эдельвейс», который находится в жилой застройке.

В пресс-службе администрации города журналисту АН «Между строк» пояснили, что на данный момент никаких документов о передаче помещения под кванториум нет.

«Планы по открытию второго в городе детского кванториума есть, но пока муниципалитет работает над этим, и наша заявка на его создание ещё не подтверждена, поэтому вопрос о помещении не совсем актуален», — заявили в пресс-службе администрации.