В Нижнем Тагиле родители юных хоккеистов ХК «Разведчик» требуют уволить руководителя клуба за профнепригодность

В Нижнем Тагиле родители детей, занимающихся в ХК «Разведчик», уже долгое время не могут найти общий язык с руководителем клуба Галиной Сориной. Последней каплей для родителей стала ситуация с организацией домашнего для «Разведчика» матча с хоккеистами «Молнии» из Верхней Туры в рамках областного этапа турнира «Золотая шайба». В минувшее воскресенье, 8 января, за 2 часа до приезда команды гостей тренер «Разведчика» Игорь Фаизов обнаружил, что лёд на корте клуба не подготовлен, а вход в здание закрыт на замок. В итоге домашний матч ХК «Разведчик» провёл на корте ХК «Мечта», с которым в последний момент успели договориться. Тагильчане уступили хоккеистам из Верхней Туры со счётом 3:6.

«Натянутые отношения с руководством клуба у нас уже давно. Даже женщины-вахтёры на входе в клуб всегда агрессивно ведут себя, порой нецензурно выражаясь. Элементарное посещение клуба в будний день становится проблемой не только для родителей, но и для самих детей. Руководитель клуба Галина Викторовна Сорина совершенно не заинтересована в какой-либо деятельности, ведёт себя так, лишь бы её не трогали лишний раз. Мы своими силами отремонтировали корт этим летом, хотя она изначально выступала против, опасаясь каких-то проверок. Мы нашим родительским коллективом сами платим взносы для участия в соревнованиях, полностью обеспечиваем присутствие судей и врачей на соревнованиях. Часто сами чистим снег, хоть нас и уверяют, что для этого есть специальные люди. Да что уж говорить, до недавнего времени клуб даже питьевой режим обеспечить нам не мог! Прошедшая 8 января встреча — это настоящий позор для клуба», — рассказала АН «Между строк» мама одного из воспитанников Ольга.

Ольга считает, что Сорина под предлогом образовательных стандартов запрещает Фаизову проводить для детей 2012–2013 годов рождения больше двух тренировок в неделю. С родителями воспитанников чиновница контактирует через третьих лиц (секретаря) и вообще не имеет желания участвовать в жизни коллектива, о чём, как говорят родители, не раз высказывалась.

Также Ольга отмечает, что ограничение на количество тренировок касается в «Разведчике» только команд, тренируемых Фаизовым. Попытка решить вопрос с помощью вышестоящего начальства закончилась ничем. В ноябре 2022 года родители отправили официальную жалобу на Сорину (копия имеется в распоряжении редакции) на имя директора МБУ ДО ДДТ Ленинского района Нижнего Тагила Натальи Кравченко, однако глобально ситуация после этого не изменилась.

Кравченко в официальном ответе заявила, что Сорина действует в соответствии с должностными инструкциями и за 25 лет работы никогда не имела нареканий. Между тем в связи с возникшим конфликтом ей было вынесено замечание о некорректном поведении в отношении учащихся, родителей и педагогов, администрация усилит контроль за работой сотрудников «Разведчика».

Близко знакомый с ситуацией активист, создатель сообщества «Весь хоккей Нижнего Тагила!» во «ВКонтакте» Виталий Ходырев подтверждает слова Ольги. Мужчина является хоккейным энтузиастом в Нижнем Тагиле, помогает таким командам, как «Разведчик», подыскивая спонсоров и оказывая прочую поддержку. Виталий предполагает, что причиной сложных отношений команды и руководства клуба мог быть личный конфликт тренера хоккеистов Игоря Фаизова и руководителя «Разведчика».

«С ситуацией я знаком, сам сталкивался с очень странным отношением руководства клуба к идеям улучшить условия каким-либо образом и, главное, к стремлению юных хоккеистов заниматься спортом. При всём уважении к Галине Викторовне я нашёл клубу спонсоров, пришёл и предложил помощь, но наладить нормальный диалог тоже не вышло. Даже когда мы худо-бедно договорились о том, что в клубе будет обустроен музей, в том момент, когда в клуб пришли замерщики, их попросту не пропустили. На мой взгляд, это абсурд. Сейчас мы всё равно поддерживаем и клуб, и команду, только делаем это напрямую с родителями. Вообще я плохо представляю, в чём роль клуба в данном случае заключается? В том, что на форме их логотип имеется? Игорь Сергеевич Фаизов — это тренер, чьё имя имеет вес в хоккейной среде города, он хороший специалист. Конфликт между ним и руководством отражается на его воспитанниках и их родителях, а это недопустимо!» — считает Виталий Ходырев.

Примечательно, что корт ХК «Мечта», на базе которого «Разведчику» пришлось играть свой матч, также находится в ведении МБУ ДО ДДТ Ленинского района города. Несмотря на это, родители высоко оценили гостеприимство и отзывчивость клуба, который в короткие сроки помог решить проблему и откликнулся на призыв о помощи.

«Мы хотим выразить от своего имени и лица "Молнии" огромную благодарность ХК "Мечта" за гостеприимство, за отзывчивость, за мгновенную реакцию на призыв о помощи: нам выделили корт, инвентарь, раздевалки, напоили всех горячим чаем. Однако возникает вопрос, почему при одном директоре Кравченко такое разное отношение к детям в клубах», — написали родители хоккеистов «Разведчика» в сообществе «Весь хоккей Нижнего Тагила!» во «ВКонтакте».

Отметим, что на следующий день после соревнований на чужом корте собственный лёд специалисты «Разведчика» всё-таки почистили.