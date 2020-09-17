В Нижнем Тагиле родители младшеклассников могут оставить на Госуслугах отзыв о качестве бесплатного горячего питания в школах

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запустило на портале Госуслуги специальный сервис, через который родители младшеклассников могут оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания в школах.

«Этот сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания. Обратная связь от родителей, собранная через Госуслуги, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также Аппарат Правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчёты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России», — сообщил директор департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергей Цветков.

Родители учеников 1-4 классов могут оставить свой отзыв, жалобу или предложение по организации системы горячего питания в школе через специальную форму обратной связи. Сервис доступен пользователям портала, имеющим подтверждённую учётную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.