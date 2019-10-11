В Нижнем Тагиле родился «богатырь» весом более пяти килограммов

В перинатальном центре Демидовской горбольницы на свет появился мальчик-богатырь весом 5,3 кг и ростом 60 см. Младенец был рождён накануне вечером, в 21:05. Для 32-летней Ольги Захаровой он стал уже вторым ребёнком.

Во время беременности УЗИ показало крупный плод, но в медучреждении решили не делать кесарево сечение. Роды были естественные, длились больше четырёх часов и прошли без осложнений, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Демидовской больницы. В медучреждении также отметили, что из 4000 новорождённых, как правило, встречается только один такой крупный малыш.

«Я ожидала крупного ребёнка. Но чтобы настолько большого, и в мыслях не было! Когда сказали вес, я была просто в шоке. Теперь нужно заново половину вещей покупать, поскольку заготовленные явно будут не в пору», — рассказала мама мальчика.

Имя для богатыря уже выбрали, назовут его Артёмом. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.