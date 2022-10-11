В Нижнем Тагиле резко выросло количество ДТП по вине нетрезвых водителей

В Нижнем Тагиле наблюдается рост количества ДТП из-за грубых нарушений правил дорожного движения пьяными и бесправными водителями. С начала года из-за водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от процедуры освидетельствования, произошло 17 ДТП, в результате которых два человека погибли и 23 травмировались, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Количество ДТП, где за рулём находился водитель, никогда не получавший водительского удостоверения либо лишённый его, возросло в два раза — 14 ДТП, где погибли девять человек, ещё 17 получили травмы различной степени тяжести. При этом за тот же период прошлого года погибших от действий «бесправников» не было.

С целью профилактики совершения ДТП с 7 по 9 октября сотрудники ГИБДД провели рейдовые мероприятия во всех районах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Всего сотрудниками инспекции было выявлено 127 нарушений. Среди них два водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения, двое были без водительского удостоверения. Сотрудники также выявили нарушителя-рецидивиста, который вновь сел за руль в состоянии опьянения. В отношении него завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ ( управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством без водительского удостоверения предусмотрен административный штраф от 5000 до 15 000 рублей. При этом повторное управление автомобилем лицом, лишённым прав, влечёт наложение административного штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

«За повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо лишения свободы на срок до двух лет», — уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.