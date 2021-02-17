В Нижнем Тагиле резко сократилось финансирование программы поддержки молодых семей

В Нижнем Тагиле сокращается финансирование программы поддержки молодых семей. Целевая программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» реализуется в городе с 2007 года. Средства на неё выделяются из федерального, областного и местного бюджетов. В 2021 году на предоставление данной социальной выплаты из бюджетов всех уровней выделено всего 45 млн рублей, что на несколько десятков миллионов меньше, чем в предыдущие годы.

Так, в 2019 году на приобретение жилья молодым тагильским семьям было выделено 88 млн рублей, в 2020 году — 57 млн рублей. На 2021 год запланировано 45 млн рублей, на 2022 и 2023 годы — по 53 млн рублей и на 2024 год — 58 млн рублей. Об этом говорится в постановлении о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», опубликованном на официальном сайте города.

«Снижение объёмов финансирования связано с ежегодным сокращением средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятия. Администрация города Нижний Тагил, несмотря на сложную экономическую ситуацию, средства местного бюджета на поддержку семей не сокращает, а сохраняет в стабильном объёме — 15 млн рублей, — поскольку считает, что решение жилищной проблемы молодых семей — это основа стабильной жизни, стимул к демографическому росту и повышению качества жизни тагильчан», — отмечают в пресс-службе мэрии.

За 13 лет субсидию в Нижнем Тагиле получили 494 молодые семьи. По условиям программы участвовать в ней могут супруги, которым не исполнилось 35 лет. Также семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Социальная выплата предоставляется в размере 40% от расчётной стоимости жилья.

По данным тагильской мэрии, на 1 января 2021 года в Нижнем Тагиле 520 семей нуждаются в жилье. 260 из них являются участниками программы по обеспечению жильём молодых семей. Очередь в программе может достигать 5–7 лет. То есть, пока супруги ждут своей очереди, их уже могут исключить из программы из-за возраста.

В департаменте информационной политики Свердловской области АН «Между строк» пояснили, что в заявленных тагильской мэрией цифрах по финансированию программы ещё не учтены средства федерального и областного бюджетов. В 2021 году Нижнему Тагилу будет направлена субсидия в размере 7,4 млн рублей. Однако даже в этом случае общий объём финансирования программы составит 52 млн рублей, что меньше сумм 2020 и 2019 годов.

Отметим, что в Нижнем Тагиле действует ещё одна подобная программа — по предоставлению региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий. В ней возрастные критерии не учитываются. Данная подпрограмма реализуется в Нижнем Тагиле с 2016 года. Приобрести жильё по ней смогли 52 семьи. На данный момент в списке находится 56 семей, отмечают в пресс-службе мэрии.