В Нижнем Тагиле ревнивый мужчина зарезал возлюбленную

Ночью 16 августа в квартире жилого дома по улице Черноморской произошло убийство. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на Следственный отдел по Тагилстроевскому району, подозреваемый мужчина из-за ревности несколько раз ударил ножом свою 25-летнюю возлюбленную. От полученных травм девушка скончалась на месте. Подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сыщиками отдела полиции № 19. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу на время расследования. Тело убитой направлено на медэкспертизу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.