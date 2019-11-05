В Нижнем Тагиле Renault Logan врезался в автобусную остановку. Два человека пострадали

Днём 5 ноября около 11:30 Renault Logan под управлением 44-летнего мужчины врезался в автобусную остановку возле строительного техникума. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, от удара иномарку отбросило на стоящих рядом двух мужчин 1964 и 1938 г. р. Оба пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Демидовскую больницу.

По предварительным данным, автомобиль двигался по проспекту Мира в сторону улицы Циолковского. По словам водителя, он пытался уйти от столкновения с впереди идущим автомобилем, который резко затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, после чего мужчина не справился с управлением и машина врезалась в столб.