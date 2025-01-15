В Нижнем Тагиле рецидивистка украла телефон у женщины на автобусной остановке

9 октября прошлого года в Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил обратилась 53-летняя жительница Красноуральска. Она сообщила, что у неё украли мобильный телефон, а вместе с ним и банковскую карту, находившуюся в чехле. С этой карты позже несколько раз пытались снять деньги, общая сумма ущерба составила 5500 рублей.

Женщина предположила, что кража могла произойти в электричке «Екатеринбург – Качканар» по пути в Нижний Тагил, поэтому она обратилась за помощью к транспортной полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и изучения записей с камер видеонаблюдения в банке, где происходили попытки снятия денег, полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 38-летняя женщина, которую 4 января сотрудники полиции задержали по месту жительства в Екатеринбурге.

Подозреваемая созналась в краже, рассказав, что 9 октября приехала в Нижний Тагил к дочери, но той не было дома. Увидев на автобусной остановке женщину с телефоном, который она небрежно оставила в открытой сумке, злоумышленница воспользовалась моментом. Не имея средств на обратную дорогу, она украла телефон во время посадки в автобус, затем отключила его, вынула SIM-карту и обнаружила в чехле банковскую карту. После этого вышла на ближайшей остановке и затем безуспешно попыталась снять деньги в банке. Тогда она продала телефон случайному прохожему за 2,5 тысячи рублей и на эти деньги купила билеты домой.

Ранее, в феврале 2024 года, эта женщина уже была осуждена за аналогичное преступление по п. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Октябрьским районным судом Екатеринбурга ей был назначен штраф в размере 15000 рублей.

Теперь против неё возбуждено новое уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде. Полиция также проверяет её на причастность к другим преступлениям.