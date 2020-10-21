В Нижнем Тагиле рецидивист украл драгоценности на 250 тысяч рублей и угнал автомобиль, предлагая свои услуги «трезвого водителя»

В Дзержинский райсуд Нижнего Тагила передано дело 31-летнего уроженца Североуральска, который обвиняется в краже драгоценностей. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», в марте 2020 по предложению знакомого, обвиняемый согласился неофициально подработать, а именно, сделать внутреннюю отделку в доме, принадлежащем 42-летней женщине, расположенном в Дзержинском районе. Обсудив все нюансы и сроки исполнения заказов, мужчина приступил к выполнению работы. Позже молодой человек объяснил владелице помещения, что ему не совсем удобно добираться на Вагонку из другого района города, поэтому получил согласие хозяйки на то, чтобы временно пожить на месте ремонта. Отделочные работы продолжались около двух месяцев. В конце мая, получив часть оплаты за ремонт, подозреваемый посчитал, что ему недостаточно заплатили за выполненные им работы, тогда злоумышленник вспомнил, что не так давно, пока искал чай на кухне, он видел на одной из полок 3 золотых кольца, вероятнее всего принадлежащих хозяйке. Мужчина взял кольца и отнёс в ломбард, в надежде, на то, что успеет выкупить по льготному периоду, вырученные деньги истратил на себя, а выкупить украшения обратно, так и не успел. В конце лета после того, как отделочные работы остались незаконченными, а мужчина, занимавшийся ремонтом, в доме больше не появлялся, только после этого хозяйка решила проверить кухонной гарнитур, где хранила свои украшения. Женщина открыла ящик и поняла, что ювелирных украшений там нет, после этого обратилась в полицию.

Во время расследования было установлено, что в то время, когда женщина обнаружила пропажу своих драгоценностей, подозреваемый уже был задержан за совершение другого преступления. В конце августа, инспекторам ДПС из дежурной части ГИБДД поступило сообщение, о том, что по улице Красногвардейская в районе Дворца творчества, автомобиль совершил наезд на препятствие. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили водителя, который при виде их патрульного автомобиля попытался скрыться. Водитель был задержан с явными признаками алкогольного опьянения, после освидетельствования он был помещён под административный арест.

«Как выяснилось далее, автомобиль, на котором злоумышленник попал в ДТП, он похитил. Оперуполномоченные уголовного розыска установили полную картину случившегося. В вечернее время незадолго до совершения дорожно-транспортного происшествия на улице Красногвардейская, подозреваемый мужчина находился в кафе, расположенном в Дзержинском районе, где случайным образом попал в нетрезвую компанию, где один из мужчин, 30-летний местный житель, со своими приятелями отмечал покупку, приобретенного накануне подержанного автомобиля немецкого производства. После того как компания начала расходиться, новоиспечённый владелец автомобиля понял, что пьян, и за руль сесть не сможет. В этот момент задержанный мужчина обратился к хозяину авто с предложением, что сядет за руль его авто и подвезёт до дома. На что ничего не подозревающий подвыпивший мужчина согласился. Незнакомец привёз хозяина к подъезду, сообщил, что припаркует машину и вернёт ключи, но уехал в другой район города, где не справился с управлением автотранспорта и был задержан полицейскими», - рассказали АН «Между строк» в полиции.

Давая объяснения в полиции по факту хищения золотых украшений и угона автомобиля, подозреваемый признал свою вину. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и угоны. В последний раз был осужден Мировым судом Тагилстроевского участка за угрозу убийством. Следователям предстоит дальнейшее расследование уголовного дела по факту неправомерного завладения автомобилем. Обвиняемый находится под арестом. За совершенные им преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.