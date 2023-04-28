В Нижнем Тагиле рецидивист украл 620 килограммов металлолома на железной дороге

Транспортные полицейские Нижнего Тагила направили в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Туры (Свердловская область), который похитил 620 килограммов металлолома. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, 17 марта 2023 года в линейный отдел полиции на станции Нижний Тагил поступила информация, что в период с 18 сентября по 16 ноября 2022 года на ж/д станции Платина был похищен лом металла из вагонов грузовых поездов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские вычислили и задержали подозреваемого по месту жительства. Установлено, что мужчина причастен к четырём фактам кражи металлолома. Как пояснил задержанный, действовал он вместе со своим знакомым.

Первую кражу они совершили 18 сентября. Тогда злоумышленники проникли на территорию ж/д станции Платина, залезли в полувагон движущегося состава грузового поезда и скинули несколько металлических фрагментов в канаву. Затем мужчины спрыгнули и собрали преступный «улов», после чего задержанный вызвал такси до пункта приёмки, где сдал лом, выручив за это 4 тысячи рублей. Деньги мужчины поделили поровну и потратили на личные нужды. Следующие три раза злоумышленник действовал уже по отработанной схеме, похитив в совокупности 620 килограммов стального кускового лома. Общий причинённый железнодорожному предприятию ущерб составил более 13,5 тысячи рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Следователи транспортной полиции Нижнего Тагила направили уголовное дело в суд для принятия законного решения. По второму фигуранту расследование продолжается.