В Нижнем Тагиле рецидивист сорвал с шеи собутыльника золотую цепочку с крестиком и сбежал

9 марта 2024 года в Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил с заявлением обратился 57-летний житель Кушвы. Пенсионер рассказал полицейским, что на перроне железнодорожного вокзала станции Смычка неизвестный мужчина сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком. Ущерб, причинённый потерпевшему, превысил 110 тысяч рублей.

По горячим следам задержать злоумышленника не удалось. Но уже 29 марта оперативные сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, официально не трудоустроенный 37-летний местный житель. Полицейские доставили задержанного в дежурную часть, где подозреваемый дал признательные показания.

«Злоумышленник пояснил, что 9 марта распивал спиртные напитки на скамейке в зале ожидания железнодорожного вокзала Смычка. В это время к нему подсел потерпевший, они разговорились и начали выпивать вместе. Во время общения злоумышленник заметил на груди нового знакомого золотое изделие и решил присвоить. Когда пенсионер пошёл на перрон для посадки в электропоезд, подозреваемый отправился за ним и предложил помочь забраться в состав. В этот момент 37-летний тагильчанин воспользовался ситуацией и сорвал с шеи пенсионера цепочку с крестиком, после чего убежал в сторону города. Золотые изделия злоумышленник сдал в городской ломбард за 30 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь и сигареты», — рассказали в УТ МВД России по УрФО.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). Время до суда фигурант проведёт под подпиской о невыезде.