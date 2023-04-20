В Нижнем Тагиле рецидивист 4 года насиловал свою дочь

Кушвинский городской суд арестовал на 2 месяца рецидивиста, который, используя угрозы, на протяжении четырёх лет насиловал свою 11-летнюю дочь с задержкой психического развития. Подробности этой ситуации «КП-Екатеринбург» рассказала мать травмированной девочки. Женщина уточнила, что с 2015 года находится с мужем в разводе.

Бывшие супруги прожили вместе 4 года. Тагильчанка пыталась сделать всё, чтобы возлюбленный поскорее вернулся к полноценной жизни после тюрьмы, куда он попал за убийство, и помогала мужчине получить профессию сварщика. Однако муж не смог реабилитироваться в социуме и в семье. По словам женщины, он систематически насиловал одну из их дочерей-двойняшек.

«Девочки у нас родились в мае 2011 года. Моему сыну от первого брака на тот момент было 8 лет. После рождения дочек муж стал выпивать, мог поднять на нас руку. Мне было страшно решиться на перемены с тремя маленькими детьми. Когда дочке было полтора года, он пнул её так, что она упала и сильно ударилась головой. А после у неё развилось косоглазие. Последней каплей стало то, что на моих глазах он полоснул сына ножом по спине. После случившегося я сбежала от мужа с детьми в один из кризисных центров Богдановича. Это был декабрь 2012 года», — рассказывает редакции «КП-Екатеринбург» мать пострадавшей.

Там женщине помогли освоиться и найти временное жильё. Через несколько месяцев её бывший супруг завязал отношения с новой женщиной, которая воспитывала троих сыновей и дочь. Тогда тагильчанка подала на развод. Ей пришлось действовать через суд, потому что мужчина был против разрыва официальных связей, к тому же никак не помогал дочкам материально. В 2015 году встал вопрос о лишении матери родительских прав. По словам тагильчанки, у её дочери задержка психического развития (ЗПР), поэтому бывший супруг плохо понимает речь девочки.

«На суде сторона бывшего супруга обвиняла меня в жестоком обращении с детьми, избиениях. Якобы им моя дочь рассказывала, что мама их избивает. Были и обвинения в том, что мои девочки ходили в обносках. В характеристике от заведующей детским садом нет ни слова о том, что дети получили травмы, ходят неухоженные. У мужа не было жилья, но дочь с ЗПР почему-то отдали ему. С тех пор с девочкой мы не виделись. Отец иногда позволял ей пообщаться с сестрой-близняшкой по телефону, а видеться с ней нам не позволяли. Так и жили в неведении», — уточняет женщина.

17 декабря 2015 года Дзержинский суд Нижнего Тагила удовлетворил иск бывшего супруга женщины о лишении её родительских прав и взыскании алиментов на содержание ребёнка. Однако мать пострадавшей девочки не согласилась с таким решением и подала апелляцию, но суд определил оставить жалобу без удовлетворения. Сама тагильчанка уточняет, что новая возлюбленная её бывшего супруга была заинтересована в лишении её родительских прав. Адвокат помог восстановить матери двойняшек права только на вторую дочь. На тот момент, по словам тагильчанки, бывший муж нигде не работал.

«Утром 6 марта 2023 года мне позвонили из органов опеки. Меня стали спрашивать о том, есть ли у меня жильё, работа. Поинтересовались, как дела у моей дочери, которая живёт со мной. И на этом разговор был окончен. Пояснять мне не стали, зачем им вся эта информация», — сказала тагильчанка.

После звонка из опеки женщина связалась с новоиспечённой супругой бывшего мужа, которая по телефону во всех красках сообщила подробности изнасилования её девочки.

«Она мне сказала, что он изнасиловал мою дочь. В тот день, 5 марта 2023 года, они пошли с отцом выгуливать собаку. Он завел её в дачный дом, совершил половой акт. После этого он привёл ребёнка в квартиру, унаследованную от родителей, чтобы продолжить. Соседи услышали крик ребёнка. Стучали, но им не открыли. Тогда сосед выбил дверь ногами и застал отца с дочерью. Соседка сразу забрала девочку к себе, чтобы успокоить и передать медикам. А на месте уже работали правоохранители», — говорит мать пострадавшей девочки.

Тагильчанка нашла способ связаться со своей дочерью и убедила девочку в том, что больше она отца не увидит и теперь может жить спокойно. Сейчас женщина намерена восстановить родительские права на второго ребёнка. Она уже собрала необходимые документы и сообщила, что 22 мая этого года состоится суд по её делу.

«Первый эпизод, как она рассказала, был, когда девочка училась в первом классе. Тогда он пришёл к ней в баню и надругался над ней. Ребёнка отец регулярно запугивал. Он сразу сказал, что если девочка проболтается, то он приедет в Тагил и зарежет сестру-двойняшку и меня. Ещё мне стало известно, что бывший муж насиловал на протяжении года семилетнюю дочь своей новой жены. Жена поймала его на месте преступления. Но в полицию не пошла. Дочку отправила к родственникам в Оренбург на воспитание. Тогда я звонила его жене, но она мне сказала лишь: “Не лезь не в своё дело. Я его люблю и никому не отдам”», — говорит тагильчанка.

Сейчас пострадавшая девочка передана в опеку, где ей утвердили программу реабилитации. В пресс-службе регионального СК не стали комментировать ситуацию, уточняет «КП-Екатеринбург».