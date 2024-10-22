В Нижнем Тагиле ребёнок провалился в открытый колодец

В субботу, 19 октября, в Нижнем Тагиле в микрорайоне Рудник им. III Интернационала произошёл неприятный инцидент с ребёнком. Как сообщил АН «Между строк» отец пострадавшего, в вечернее время его 13-летний сын возвращался домой из магазина. Находясь рядом с домом по адресу Ярославская, 8, ребёнок отвлёкся на проезжающий мимо автомобиль, сделал шаг в сторону и провалился в колодец, люк которого был сдвинут. Подростку удалось удержаться только на руках и не упасть на дно колодца. Мальчик отделался несколькими ссадинами и лёгкими ушибами, медицинская помощь ему не потребовалась. Мужчина считает, что крышку колодца компания-владелец должна вернуть на место, пока ещё кто-то не пострадал.