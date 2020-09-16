В Нижнем Тагиле разыскиваются очевидцы смертельного ДТП

11 сентября около 23 часов в районе дома № 109 по улице Чайковского в Дзержинском районе Нижнего Тагила водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь в сторону проспекта Вагоностроителей, допустил наезд на 35-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть. В результате ДТП пострадавший получил травмы, от которых позже скончался в больнице.

В связи с проводимой проверкой по факту данного дорожно-транспортного происшествия следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» просит откликнуться возможных очевидцев, которым известны какие-либо обстоятельства ДТП, и позвонить по телефону: 8 (3435) 97-61-35.