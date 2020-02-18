В Нижнем Тагиле разыскивают вора автомобильных аккумуляторов

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 43-летнего Алексея Р. Он подозревается в кражах аккумуляторных батарей из автомобилей и в настоящее время скрывается от сотрудников полиции.

Мужчина может находиться в Дзержинском районе в районе улицы Юности или Правды, где он зарегистрирован и фактически проживает. Передвигается на автомобиле марки Daewoo Nexia c номером А 942 НЕ, регион 96.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-69-32.