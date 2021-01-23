В Нижнем Тагиле разыскивают водителя, сбившего ребёнка во дворе

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила ищут водителя, который сбил несовершеннолетнюю девочку во дворе. По словам ребёнка, водитель остановился, вышел, сделал ей замечание, сел обратно и уехал.

Инцидент произошёл 22 января около 17 часов во дворе дома № 24 по улице Карла Либнехта. Пострадавшая девочка вместе с подругами шла на занятия в музыкальную школу. Навстречу им с большой скоростью ехал автомобиль. Проезжая мимо, машина задела девочку зеркалом заднего вида по левой щеке и наехала колесом на левую ногу.

В результате ДТП у девочки диагностировали закрытый перелом основного фаланга четвёртого пальца левой стопы, после оказания медицинской помощи её отпустили домой, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.