В Нижнем Тагиле разыскивают водителя, сбившего мужчину на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле разыскивают водителя, который сбил мужчину на пешеходном переходе. Инцидент произошёл 25 июля в 23:40 возле дома № 1 по улице Землячки. Автомобиль, следуя со стороны улицы Балакинской, наехал на 50-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход с тупой травмой живота и переломом рёбер госпитализирован в ЦГБ № 4.

«Со слов очевидцев, автомобиль, совершивший наезд на пешехода, был серого цвета, ехал, не соблюдая скоростной режим. Водитель транспортного средства, не останавливаясь, скрылся в сторону улицы Попова», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться в ГИБДД по телефонам дежурной части: 8 (3435) 25-00-44, 47-70-01.