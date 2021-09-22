В Нижнем Тагиле разыскивают велосипедного вора (ВИДЕО)

Сотрудники полиции Нижнего Тагила устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в краже велосипеда BMX. Камера видеонаблюдения возле дома № 18 на улице Космонавтов зафиксировала, как парень в красной толстовке сначала наблюдает за оставленным без присмотра велосипедом, после чего оглядывается по сторонам, берёт транспорт и уезжает на нём. Ущерб владелец транспорта оценил в 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Всех, кто узнал молодого человека или владеет любой информацией о происшествии, просят сообщить в дежурную часть ОП № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02.

В полиции также отметили, что на территории города в текущем году раскрыто более 50 краж велосипедов.

Показывать лицо молодого человека мы не можем согласно ФЗ о СМИ, поскольку не уверены, что он достиг совершеннолетия.