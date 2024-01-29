В Нижнем Тагиле разыскивают сбежавшего из больницы 14-летнего подростка

В Нижнем Тагиле разыскивается 14-летний Николай Минин. 26 января подросток сбежал от медперсонала после посещения медицинского центра на улице Космонавтов, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мальчик с недавнего времени пребывает в социальном учреждении на улице Жуковского, куда был помещён в связи с лишением его матери родительских прав.

Рост пропавшего подростка 148 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные. Был одет в чёрную куртку с жёлтыми вставками, чёрные спортивные штаны и кроссовки, коричневую шапку.

В настоящий момент полиция проверила все возможные варианты местонахождения мальчика, в том числе по его месту проживания в районе посёлка Кирпичный.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-71-02 или на линию 02.