В Нижнем Тагиле разыскивают родных погибшего в бою в 1941 году красноармейца 

Нижнетагильское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» разыскивает родственников жителя Нижнего Тагила политрука Красной Армии Дмитрия Шилова 1903 года рождения. Он был убит в декабре 1941 года во время боя у деревни Максимовской Калининской области (ныне — Тверская область). Там же в братской могиле покоятся останки бойца.

Представители поискового движения Андрей и Евгений Малинины обратились в следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила за помощью в поиске родных погибшего. Они передали необходимые документы сотрудникам СК России.

Как сообщает Следственный комитет по Свердловской области, Дмитрий Ефимович Шилов родился в Чернушинском районе Молотовской области (сейчас — Пермский край), жил в Нижнем Тагиле на Красном Камне. У Шилова была жена Степанида Максимовна Евдокимова. Других сведений о политруке и его семье у поисковиков нет.

Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно о родственниках Дмитрия Ефимовича Шилова или его жены Степаниды Максимовны Евдокимовой, с просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефонам в Нижнем Тагиле: 8 (3435) 41-19-27, 41-19-62, 8 (912) 689-91-61.