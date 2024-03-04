В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

В Нижнем Тагиле разыскивается 15-летний Владимир Киреев. 28 февраля подросток находился у друзей в деревне Северка под Екатеринбургом, после чего ушёл из гостей и пропал. С собой у молодого человека был телефон, но в настоящее время он недоступен. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», Владимир проживает на улице Кольцова в Тагилстроевском районе. Ранее он неоднократно самовольно уходил из дома, за что состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что подросток 27 февраля около 13 часов ушёл из школы, а 28 февраля был у знакомых ребят в деревне Северка, после чего пропал.

Рост пропавшего 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы светлые, короткие. Мальчик убежал из школы в одной серой рубашке в клетку и джинсах.

Сотрудники полиции продолжают розыскные мероприятия и просят всех, кто видел подростка, располагает информацией о его местонахождении, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 19 по телефону 8 (3435) 97-69-32 или на линию 02.