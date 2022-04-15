В Нижнем Тагиле разыскивают подростка, который пропал по дороге в школу 

Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнего подростка, пропавшего утром в среду, 13 апреля, когда направлялся в школу. Парень ушёл из дома на улице Черных около 9:00, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Как сообщают в ведомстве, Руслан Алиев учится в школе № 33. Ранее он не пропадал и из дома не уходил, но накануне произошедшего поругался с отцом. На учёте в подразделении по делам несовершеннолетних школьник не состоит. Мальчика воспитывает только отец, в характеристике сказано, что юноша замкнутый.

Рост Руслана около 175 см, тёмные глаза, волосы короткие чёрные. Подросток носит очки. В день пропажи был одет в длинную красную куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны с красно-белой надписью «Tik Tok», серо-чёрные кеды и чёрную кофту Puma. С собой был рюкзак камуфляжного цвета.

На розыск несовершеннолетнего ориентирован весь личный состав полиции. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Руслана Алиева, просят позвонить в отдел полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» по телефонам 8 (3435) 97-64-02, 97-64-78 или 02.

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