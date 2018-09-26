В Нижнем Тагиле разыскивают пиромана

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 55-летнего местного жителя Владимира Белякина, подозреваемого в поджоге автомобиля. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», 30 апреля мужчина поджёг на парковке у офиса по улице Носова Hyunday Sonata. Ущерб хозяин автомобиля оценил в 200 тысяч рублей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога».

«Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый подрабатывал в одной из организаций разнорабочим. В тот день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и просил у прохожих деньги. Получив отказ, он подставил ведро с мусором под одну из машин и поджёг. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но, будучи склонным к бродяжничеству, он скрылся от органов следствия», — пояснили в полиции.

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Белякина, обратиться в отдел полиции № 16 по телефонам: (3435) 97-64-02 — дежурная часть или (3435) 97-64-78 — группа розыска.