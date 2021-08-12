В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты

Сотрудники полиции Нижнего Тагила устанавливают личность мужчины, которого подозревают в хищении денежных средств с украденной банковской карты. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полицию обратился тагильчанин, который 8 августа расплатился банковской картой в одном из павильонов на рынке по улице Победы. После оплаты покупки мужчина убрал карту в барсетку, чтобы удобнее было сложить продукты. Затем он пошёл в другой магазин по улице Карла Либкнехта и только там вспомнил, что оставил сумку в предыдущей торговой точке.

«Забытого имущества на месте, конечно, не оказалось. Зато по пришедшему СМС-сообщению мужчина понял, что его картой рассчитались в небольшом магазине недалеко от рынка на сумму около 500 рублей. Мужчина тут же заблокировал карту и обратился с заявлением в полицию», — рассказали в ведомстве.

Оперативники проверили записи с камер наблюдения в торговой точке, на которые попал подозреваемый мужчина. В полиции просят всех, кто видел этого мужчину, знает о его местонахождении, позвонить в дежурную часть по телефону 8 (3435) 47-71-02.