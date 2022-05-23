В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, который забрал себе оставленный в аптеке кошелёк (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают мужчину, подозреваемого в краже кошелька пенсионерки. В середине марта 66-летняя тагильчанка оставила свой кошелёк в аптеке на Ленинградском проспекте, куда ходила за лекарствами. Когда она обнаружила пропажу, то сразу вернулась в аптеку, но кошелька уже не нашла. Женщина обратилась в полицию, она оценила ущерб в 14,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как впоследствии установили оперуполномоченные, кошелёк присвоил себе неизвестный мужчина. Преступление было зафиксировано на записи камеры видеонаблюдения в аптеке. На данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ.

Полиция разыскивает злоумышленника. Его приметы: на вид около 35–40 лет, рост 180–190 см, худощавое телосложение, был одет в чёрные шапку, куртку, штаны и кроссовки. Всех, кто опознал мужчину на видео или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться в отдел полиции № 17 или по телефону: 8 (3435) 97-68-02, 8 (3435) 47-70-02.