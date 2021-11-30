В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, которому требуется срочная медицинская помощь 

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 57-летнего Владимира Бабина. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в полицию обратился брат пропавшего, который является его опекуном.

Владимир находился на лечении в специализированном медицинском учреждении. В середине сентября его доставили в городскую больницу на улице Горошникова для проведения необходимой операции, но оттуда мужчина сбежал.

На вид пропавшему 50–55 лет, рост около 165–170 сантиметров, худощавого телосложения. Мужчина чаще всего ходит в тёмных солнцезащитных очках и маске. В полиции полагают, что пропавший может скрываться от врачей и сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники полиции проверяют возможные места появления разыскиваемого мужчины: теплотрассу в районе дома № 41 на улице Газетной, где он ранее проживал, подъезды и подвалы близлежащих домов, магазины, расположенные неподалёку, а также места ночёвки лиц без определённого места жительства. Как отмечают в полиции, мужчине срочно необходима квалифицированная медицинская помощь.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Бабина, позвонить по телефону: 8 (3435) 97-68-02 либо 02.