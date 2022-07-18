В Нижнем Тагиле разыскивают мошенниц, обманувших кассира магазина на Красном Камне 

В Нижнем Тагиле жертвой мошенников стала кассир продуктового магазина в ТЦ «Стар» на Красном Камне. Две женщины в продуктовой точке на улице Карла Либкнехта, 17а пытались пронести товар через кассу, не расплатившись. Одной из недобросовестных покупательниц это удалось.

Мошенницы совершали покупку по отдельности, но по одной и той же схеме. Женщины показывали продавцу крупную купюру, и пока она отсчитывала сдачу, убирали банкноту обратно в кошелёк. Одна из них унесла пол-литровую бутылку с напитком, а другая пыталась забрать из магазина небольшую миску салата. Оба инцидента попали на камеру видеонаблюдения.

Как сообщили АН «Между строк», после того, как информация попала в сеть, сотрудники отдела полиции № 18 организовал проверку. Однако обращений от сотрудников магазина в полицию не поступало.

«Будет опрошена продавец торговой точки. Просьба ко всем работникам торговых объектов, где побывали дамы, обратиться с заявлением в полицию», — заявили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В комментариях сообщества «Инцидент Нижний Тагил» жители соседних городов Свердловской области пишут, что эти же женщины также были замечены в других торговых точках Нижнего Тагила и Невьянска. Одна из мошенниц по словам подписчиков сообщества, украла бюстгальтер, вторая пыталась украсть трусы, но увидев камеру видеонаблюдения передумала.