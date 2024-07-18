В Нижнем Тагиле разыскивают 75-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле разыскивается 75-летний Леонид Лямцев. Вечером 17 июля в полицию с заявлением обратилась супруга пропавшего мужчины. Она пояснила, что муж утром ушёл из дома по улице Пархоменко, 99, но так и не вернулся.

«Ранее уже были такие случаи из-за его проблем со здоровьем, но мужчина возвращался самостоятельно. В отделе полиции № 18 МУ МВД России "Нижнетагильское", куда поступило обращение, организованы поисковые мероприятия, ориентированы всё дежурные наряды, проверены медицинские учреждения, такой человек не поступал», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции просят не проходить мимо, если вы заметили на улице мужчину, сообщите информацию в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону 8 (3535) 47-71-02 или на линию 02.