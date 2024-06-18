В Нижнем Тагиле разыскивают 73-летнюю женщину 

В Свердловской области разыскивают 73-летнюю Нину Вишнякову. В течение последних лет она находилась в Екатеринбурге, но, по словам родственников, могла уехать в Нижний Тагил, так как проживала здесь большую часть жизни.

Как сообщает ИА «Все новости», Нина Георгиевна проживала в Нижнем Тагиле, но пару лет назад с семьёй уехала в Екатеринбург. С мужем они жили в коллективном саду «Медик-1» рядом с микрорайоном Уралмаш. 14 июня мужчина пришёл с работы и обнаружил, что супруги дома нет. По словам родственников, у пенсионерки неподтверждённая деменция, были провалы в памяти. Родные предполагают, что женщина могла добраться до дома в Нижнем Тагиле, где жила ранее.

«Чтобы понять, куда могла направиться женщина, нам нужна помощь автомобилистов. Если 14 июня после обеда вы проезжали по переулку Суворовскому или улице Павлова в Екатеринбурге, просмотрите записи ваших регистраторов: возможно, на них попала Нина Георгиевна. Также вы можете предоставить запись добровольцам отряда “ЛизаАлерт”», — сообщается в соцсетях поискового отряда.

Рост бабушки — 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. В момент исчезновения на ней был чёрный мужской пуховик и чёрные сапоги.