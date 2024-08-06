В Нижнем Тагиле разыскивают 68-летнего мужчину, который ушёл в лес за грибами и не вернулся

В Нижнем Тагиле разыскивают 68-летнего Сергея Смирнова, который 6 августа пропал в СНТ № 15 в Заречном районе. Днём в полицию обратилась его супруга, сообщив, что муж в 6 утра ушёл из сада в лес за грибами и не вернулся.

«Сегодня около 14 часов в полицию обратилась супруга мужчины, сообщив, что он в 6 утра ушёл из сада в лес за грибами и не вернулся. В настоящее время сотрудники ППС прочёсывают территорию в том районе, куда обычно ходил пропавший мужчина. К поискам подключили волонтёров», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции просят не проходить мимо. Если вы заметили этого мужчину, сообщите информацию в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону 8 (3535) 47-71-02 или на линию 02. Также информацию можно передать поисковому отряду «ЛизаАлерт» по телефону 8-982-64-27-830.

UPD: в 19:00 стало известно, что Сергей Анатольевич найден живым.