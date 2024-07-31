В Нижнем Тагиле разыскивают 59-летнего мужчину с потерей памяти

В Нижнем Тагиле разыскивают 59-летнего Сергея Ефимова. Вечером 30 июля он ушёл со своего участка в коллективном саду «Весна» на Гальянке и не вернулся. В прошлом мужчина пережил травму головы и теперь страдает потерей памяти, плохой речью и дезориентацией. В течение двух лет Сергея везде сопровождает жена. Но в этот раз женщина собирала ягоды и не заметила, как муж ушёл с участка.

В день пропажи Сергей был одет в тёмно-зелёную куртку, ярко-салатовую рубашку, тёмно-синие джинсы и тёмно-синие кроссовки. Приметы: рост 173 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы и щетина, зелёные глаза.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 или на линию 02. Также можно связаться с волонтёрами поискового отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8 (800) 700-54-52.