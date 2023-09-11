В Нижнем Тагиле разыскивают 55-летнего жителя Вагонки

В Нижнем Тагиле полицейские и поисковый отряд «Скорпион» ведут поиски 55-летнего Андрея Кучина, который вышел из дома и исчез. Тагильчанин ушёл из своей квартиры на Вагонке ещё 4 сентября, уточнили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

С заявлением о пропаже мужчины в полицию обратился его сын. Знакомый отца рассказал, что тагильчанин уже около недели не выходит на связь. Андрей Кучин был одет в синюю тканевую куртку, тёмно-синие джинсы, с собой были сумка и чёрный пакет. Рост мужчины 180 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые с сединой.

В полиции просят всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, звонить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону 8 (3435) 97-68-04 или на линию 02.