Общество

В Нижнем Тагиле разыскивают 50-летнего мужчину, пропавшего больше месяца назад

04.12.2023 10:39
В Нижнем Тагиле разыскивают 50-летнего мужчину, пропавшего больше месяца назад

В Нижнем Тагиле больше месяца назад пропал 50-летний Николай Попов. Об исчезновении мужчины в полицию сообщила его сожительница ещё 25 октября. Мужчина вышел из дома на улице Грибоедова 16 октября и с тех пор его местонахождение неизвестно. Николай Попов был одет в чёрную зимнюю куртку с капюшоном, синие джинсы, чёрные кроссовки и кепку чёрного цвета. Не исключено, что пропавший уехал на заработки. С момента исчезновения на связь он не выходил. 

Если вы обладаете информацией о пропавшем, просим сообщить в отдел полиции № 18 по телефону +7 (3435) 47-71-02 или на линию 02.

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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