В Нижнем Тагиле разыскивают 49-летнего мужчину 

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 49-летнего Василия Путилова. Утром 10 мая он ушёл из дома по адресу Доменная, 35. С заявлением в полицию обратилась его мать, сообщив, что мужчина не взял с собой документы и телефон.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» отметили, что мужчина склонен к распитию спиртных напитков и ранее уходил из дома на непродолжительное время, но вскоре возвращался.

Рост Василия — 175–178 см, лицо овальное, губы тонкие, волосы короткие прямые тёмного цвета, глаза светлые. В день ухода был одет в джинсы, рубашку коричневого цвета, чёрные туфли.

Просьба ко всем, кто, возможно, видел этого мужчину, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 97-64-02, либо в группу розыска: 8 (3435) 97-64-78, либо на линию 112.