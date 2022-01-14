В Нижнем тагиле разыскивают 33-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле разыскивают 33-летнего Сергея Замятина. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в отдел полиции № 16 обратилась жена пропавшего. Она сообщила, что 11 января мужчина ушёл из дома № 66 на улице Красноармейской и больше не выходил на связь. По словам родственников, мужчина злоупотребляет спиртным и пропадает не в первый раз.

Сергей был одет в синюю дублёнку, чёрные утеплённые штаны, чёрную шапку и чёрные сапоги-дутыши. Просьба ко всем, кто видел Сергея Замятина, позвонить по телефону: 8 (3435) 97-68-02 либо 02.