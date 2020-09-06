В Нижнем Тагиле разыскивают 15-летнюю ученицу коррекционной школы

В Нижнем Тагиле разыскивают 15-летнюю Дарью Лаптеву. С заявлением о пропаже девушки в полицию обратились воспитатели социально-реабилитационного центра по улице Зари, где она в настоящее время проживает.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», накануне вечером ученица коррекционной школы ушла гулять и не вернулась. При себе у девушки был сотовый телефон, но сейчас он отключён.

Рост Дарьи — 150 см, телосложение плотное, волосы русые со сливовым оттенком, носит чёлку, глаза карие. В день ухода из центра на ней были чёрные джинсы, тёмно-зелёная короткая дутая куртка с капюшоном и ботинки на толстой подошве с высоким каблуком.

Сотрудники ОП № 17 проверяют территории торговых центров, рынков, знакомых девушки.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении Дарьи Лаптевой, обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-47-02.