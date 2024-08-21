В Нижнем Тагиле разыскивается пропавший пенсионер на белой «Газели»

В Нижнем Тагиле разыскивается 61-летний Андрей Чемоданов. 20 августа мужчина уехал из коллективного сада НТМК № 5 Нижнетагильского района на белой «Газели» в лес и не вернулся.

«Сегодня в ночное время в дежурную часть Управления МВД обратилась дочь пропавшего мужчины. Она пояснила, что днём 20 августа отец уехал на “Газели” за грибами и не вернулся. Сотрудниками следственно-оперативной группы автомобиль был обнаружен на 126-м километре трассы Екатеринбург — Серов. В полиции организованы поисковые мероприятия», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Если вы увидели похожего мужчину, обратитесь на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8-800-700-54-52 или 8-982-642-78-30 (инфорг Дарья), а также в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-70-02 или на линию 02.