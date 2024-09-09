В Нижнем Тагиле разыскивается пропавший молодой человек

В Нижнем Тагиле разыскивается 19-летний Кирилл Ганьжа, пропавший 8 сентября.

Кирилл был одет в чёрную кофту и чёрные джинсы, на ногах коричневые кроссовки. Его рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза светло-карие.

В полиции журналисту АН «Между строк» сообщили, что на данный момент заявление на розыск Кирилла Ганьжи не поступало.

Если вы увидели похожего человека, обратитесь на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8-982-642-78-30 (инфорг Дарья).