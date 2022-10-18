В Нижнем Тагиле разыскивается подозреваемый в краже телефона у продавца

Сотрудники отдела полиции № 17 разыскивают подозреваемого в краже телефона из алкомаркета, сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». Преступление произошло в магазине «Красное & белое» на Ленинградском проспекте, 83 и попало на видео. Как видно на записи, мужчина вместе с покупками положил в пакет телефон продавца и скрылся.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого и просят всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону 8 (3435) 97-68-02.