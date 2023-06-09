В Нижнем Тагиле разыскивается подозреваемый в хищении денег с чужой банковской карты

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мужчины, который может быть причастен к хищению денег с чужой банковской карты. Как сообщает потерпевший в паблике «Инцидент Нижний Тагил», 7 июня он потерял карту в одном из магазинов на Ленинградском проспекте. По камерам наблюдения удалось найти момент, когда неизвестный мужчина расплатился найденной картой в этой же торговой точке.

«В полиции напоминают гражданам, что кража денег с банковской карты квалифицируется как тяжкое преступление, предусмотренное п. “г” ч. 3 ст. 158 УК РФ, за совершение которого предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет», — уточнили редакции сообщества «Инцидент Нижний Тагил» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».