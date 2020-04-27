В Нижнем Тагиле разыскивается мужчина, ограбивший пенсионерку (ВИДЕО)

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мужчины, который подозревается в ограблении пенсионерки. Преступление произошло в середине февраля 2020 года в микрорайоне Красный Камень. Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника и жертву около магазина на улице Пархоменко и возле исправительной колонии № 6 по улице Западной. На видеозаписи видно, что пожилая женщина проходит мимо магазина, позже около входа появляется молодой человек, который через некоторое время направляется в другую сторону.

«Со слов потерпевшей, мужчина некоторое время следовал за ней, а когда никого из прохожих не было поблизости, злоумышленник выхватил сумку из рук пенсионерки и бросился через дворы в сторону колонии», — пояснили в полиции.

Приметы нападавшего мужчины: на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост 165–170 см, был одет в чёрную куртку с капюшоном, спортивные штаны и обувь тёмного цвета.

По данному факту возбуждено дело по статье УК РФ «Грабёж». Сотрудники правоохранительных органов просят возможных очевидцев, проходивших в то время по улице, а также тех, кто может опознать мужчину на видеозаписи, обращаться в дежурную часть МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 97-60-02 или в отдел полиции № 18 по телефону: 8 (3435) 47-71-02.