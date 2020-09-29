В Нижнем Тагиле разработают план по ликвидации разливов нефти на территории города

Тагильская администрация объявила конкурс на поиск компании-подрядчика, которая разработает план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории города. После создания плана его необходимо будет согласовать с отделом гражданской защиты населения. Также документ должно утвердить Главное управление МЧС России по Свердловской области.

В конкурсной документации отмечается, что при составлении плана нужно учитывать: количество нефтепродуктов на объектах и максимально возможный объём разлитых нефтепродуктов, их физико-химические свойства, гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия, наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов.

За создание плана чиновники готовы заплатить 60 тысяч рублей. Компанию-подрядчика определят в начале октября.

Напомним, в 2015 году на нефтебазе, принадлежащей «Газпромнефти», в Нижнем Тагиле произошёл пожар. Тогда один из резервуаров с 70 тоннами бензина АИ-92 взорвался. Пламя после разрушения ёмкости быстро распространилось, охватило 400 квадратных метров и вплотную приблизилось к соседнему резервуару. В ликвидации пожара пришлось задействовать 72 человека, 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд с установкой пенного тушения. После ЧП экс-мэр Сергей Носов заявил о необходимости проверки техники безопасности на соответствие современным нормам и правилам на всех смежных предприятиях.