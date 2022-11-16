В Нижнем Тагиле растёт число владельцев роскошных автомобилей

В Нижнем Тагиле растёт число владельцев автомобилей премиум-класса стоимостью свыше 3 млн рублей, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на ФНС.

По данным межрайонной налоговой инспекции № 16, у 259 жителей города в собственности 275 машин. За прошлый год владельцам элитных авто начислили транспортный налог на общую сумму 5,4 млн рублей. Минимальный счёт был за Land Rover (1,5 тысячи рублей), а максимальный — у владельца 796-сильного Ferrari 812 Superfast (почти 237 тысяч рублей). В налоговой отмечают, что хозяева роскошных иномарок отличаются высокой платёжной дисциплиной.

«Самые распространённые модели дорогостоящих авто в Нижнем Тагиле: BMW X5, BMW 6 серии, Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado. А в единичном экземпляре в автопарке тагильчан есть Bentley Bentayga (на вторичном рынке в зависимости от года выпуска и комплектации стоимость колеблется от 8 до 60 млн рублей), Mercedes Benz Gelendwagen AMG 63 (5–41 млн рублей), Porsche Panamera (3,5–25 млн рублей) и Ferrari 812 Superfast (23–50 млн рублей)», — пишет ИА «Все новости».

Согласно данным межрайонной налоговой инспекции № 16, число роскошных машин на подведомственной ей территории, куда помимо Нижнего Тагила входят Горноуральский округ, Свободный, Верхняя и Нижняя Салда, с каждым годом увеличивается. В 2019 году таких автомобилей было зарегистрировано 179, в 2020-м — 225, в 2021-м их стало 311.