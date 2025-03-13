В Нижнем Тагиле ранее судимый местный житель украл на вокзале телефон у спящего мужчины

В линейный отдел полиции на станции Нижний Тагил поступило заявление от 39-летнего жителя Кушвы о краже мобильного телефона. По словам потерпевшего, он уснул на вокзале в Нижнем Тагиле пока ожидал электропоезд до станции Гороблагодатской, а когда проснулся, то обнаружил, что его смартфон, оставленный на соседнем сиденье, пропал.

Сотрудники транспортной полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 48-летний житель Нижнего Тагила. Мужчина был задержан по месту жительства и доставлен в дежурную часть транспортной полиции.

На допросе задержанный рассказал, что приехал на вокзал для снятия наличных в банкомате. Находясь в зале ожидания, он заметил спящего мужчину и оставленный без присмотра мобильный телефон, который решил похитить. По пути домой он отключил похищенный смартфон, извлёк сим-карту и выбросил её, планируя продать устройство и потратить вырученные деньги на личные нужды.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили похищенный мобильный телефон. В ближайшее время он будет возвращён законному владельцу.

Известно, что в 2015 году задержанный уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и был приговорён к 7 годам лишения свободы.

Следственное подразделение ЛО МВД России на станции Нижний Тагил возбуждило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Заявитель оценил ущерб в 20 тысяч рублей. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.