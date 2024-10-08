В Нижнем Тагиле работники ЕВРАЗ НТМК высадили 60 тополей в рамках акции «Семейное дерево»

Накануне, 7 октября, в ПКиО металлургов в Нижнем Тагиле прошла акция «Семейное дерево», организованная ЕВРАЗ НТМК, в рамках которой 21 семья сотрудников комбината и 46 ветеранов посадили по одному тополю. Также в акции участвовали и активисты города, приглашённые городским советом ветеранов.

На торжественном мероприятии присутствовали директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК Юлия Ефименко, первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Светлана Неугодникова и председатель городского совета ветеранов Владимир Свистунов.

«Отдельная благодарность совету ветеранов за инициативу, за то, что мы продолжаем традиции. Мы готовимся к юбилею комбината, чтобы в следующем году нас встретила уже красивая зелёная листва тех деревьев, которые мы сегодня посадим», — говорит Юлия Ефименко.

С 2021 года программа реализуется как социально-значимый проект не только для сотрудников ЕВРАЗа, но и для всего города. За это время 660 деревьев и кустарников — берёзы, яблони, липы и клёны — были высажены руками жителей Нижнего Тагила.

«Жители понимают важность этого мероприятия. Сегодня пришло столько людей, каждый посадил по одному дереву с чувством того, что мы сделали свой вклад в улучшение экологии. Очень рад, что ЕВРАЗ проводит такие акции. Думаю, что такими совместными мероприятиями мы сделаем свой город самым зелёным в мире», — сказал Вячеслав Горячкин.

Всего сегодня было высажено 60 берлинских пирамидальных тополей, часть из которых была приобретена за счёт средств гранта, выигранного в конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей».

«Тополя относятся к наилучшим растениям для озеленения. Они быстро растут. Эти тополя уникальны тем, что они практически не пушатся. Мало того, что они очень красивые, у них уникальный зелёный цвет, который остаётся таким очень долго. На протяжении 50-60 лет они сохраняют свою продуктивность в плане выделения кислорода, очистки и увлажнения воздуха, что очень важно для такого промышленного города как наш», — отметила Светлана Неугодникова.

Некоторые сотрудники ЕВРАЗ НТМК даже успели посадить свои деревья во время обеденного перерыва. Так, Ольга Фёдорова и двое её коллег, тоже Ольги, из цеха управления подготовки производства посадили сегодня свои тополя на аллее.

«Хорошая акция. Я очень довольна. Для такого дела не жалко и обеденный перерыв потратить», — делится впечатлениями женщина.

Для других это было дело, объединяющее семью. Марина Гордеева, работница отдела производственного учёта ЕВРАЗ НТМК, участвовала в акции вместе с мужем и сыном.

«Приехали сделать благородное дело. Мы стараемся участвовать везде, где можно с семьёй, с детьми, особенно в таких мероприятиях. Деревья — это наши спасители атмосферы, детям показываем пример. Сыну сказали, что когда у него будет своя семья, то он тоже будет с детками добрыми делами заниматься», — говорит Марина.

Всего на реализацию акции «Семейное дерево» в этом году ЕВРАЗ направил более 2,1 млн рублей. Озеленение является частью экологической стратегии ЕВРАЗа, поскольку цветы, зелёные газоны, деревья и кустарники формируют благоприятную городскую среду. Создание комфортных условий жизни — это ещё один шаг к лучшему будущему Нижнего Тагила.