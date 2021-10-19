В Нижнем Тагиле работник «Уралвагонзавода» сначала задушил подругу, а затем покончил с собой

В Нижнем Тагиле 30-летний сотрудник «Уралвагонзавода» задушил свою знакомую, а затем покончил с собой. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, в Дзержинском районе вечером в понедельник, 18 октября, мужчина с 18-летней подругой сходили на тренировку. После чего дома по неизвестным причинам мужчина задушил девушку. Предположительно, осознав тяжесть преступления, тагильчанин решил свести счёты с жизнью.

Перед этим мужчина написал матери потерпевшей сообщение с извинениями и отправился на «Уралвагонзавод» не в свою смену, сообщает источник на предприятии. Ранним утром следующего дня мужчину нашли без признаков жизни.

В управлении СК по Свердловской области обстоятельства случившегося не комментируют. В пресс-службе «Уралвагонзавода» подтвердили, что на их территории произошло чрезвычайное происшествие.